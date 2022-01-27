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Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус
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Симен Хегстад Крюгер стал уже четвёртым членом сборной Норвегии, который сдал положительный тест на коронавирус.

В понедельник пришло подтверждение, что тренернорвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Сегодня, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Крюгер инфицирован.

«Он изолирован в своей комнате. Выглядит здоровым, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», – приводит слова врача команды Ойстейна Андерсена VG.

До смены отеля Крюгер жил в одном номере с резервистом Харальдом Эстбергом Амундсеном, который как раз и рассматривается на замену заболевшему, в случае необходимости.

Мужская сборная планирует 30 января вылететь в Норвегию, а оттуда на следующий день отправиться в Пекин. Вылет лыжниц намечен на 1 февраля.

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