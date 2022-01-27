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Большунов отгонял от себя норвежских журналистов во время предолимпийской тренировки

Большунов отгонял от себя норвежских журналистов во время предолимпийской тренировки
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Норвежский журналист телеканала NRK рассказал, что сегодня, 27 января, во время тренировки в Сайзер Альм (Италия) российский лыжник Александр Большунов отгонял от себя журналистов и операторов телеканала.

Напомним, в состав мужской сборной России на ОИ-2022 в Пекине вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев. Женскую команду представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

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