Фаворитка Олимпиады Нэслунд рассказала, как обручилась с девушкой

Шведская лыжница Сандра Нэслунд рассказала об обручении и жизни со своей девушкой.
Публикация доступна в «инстаграме» Сандры Нэслунд.
«Это значит многое для меня. Приятно иметь такого человека в качестве поддержки. Мы много разговариваем, и поэтому такие вещи доставляют мне достаточное чувство безопасности. В то же время приятно, что всё моё внимание не должно быть сосредоточено на лыжах. Когда я дома, то есть и другие темы. Так что это очень хорошая поддержка.
Есть ли у нас время встретиться во время Кубка мира? Не очень много. Почти весь декабрь я была на соревнованиях, плюс месяц буду на Олимпиаде, так что в соревновательный сезон времени будет не так много. Но его становится немного больше весной.
Обручение? Это было немного неожиданно, но в то же время не так уж и неожиданно. Конкретных свадебных планов у нас пока нет. Мы не зашли так далеко. Вероятно, пройдёт некоторое время, прежде чем состоится свадьба. В любом случае, на данный момент у нас нет планов на этот счет.
Сначала олимпийская медаль, потом планы на свадьбу? Точно!» — приводит слова Нэслунд Expressen.
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