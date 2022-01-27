Британец Эндрю Масгрейв поддержал норвежских лыжников, заразившихся COVD-19

Британский лыжник Эндрю Масгрейв поддержал соперников из сборной Норвегии, которые могут не выступить на Олимпийских играх – 2022 из-за положительных тестов на коронавирус.
В понедельник пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.
Сегодня, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер инфицирован.
«Переживаю за норвежских лыжников, которые заболели ковидом, поставив под угрозу участие в Олимпиаде. Нам, их соперникам, тоже не до веселья — Олимпиада должна быть вершиной спорта, когда все фавориты соревнуются в наилучшей форме. На данный момент это маловероятно», — написал Масгрейв на своей странице в «Твиттере».
- 28 января 2022
-
00:23
- 27 января 2022
-
23:54
-
23:54
-
23:09
-
22:58
-
22:29
-
21:04
-
19:31
-
19:15
-
18:05
-
17:18
-
15:54
-
15:15
-
14:44
-
14:06
-
13:42
-
13:22
-
13:05
-
12:55
-
11:43
-
08:53
-
08:32
-
07:39
-
07:17
-
00:34
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:39
-
23:05
-
22:35
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:21
-
19:21
-
19:00