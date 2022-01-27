Британец Эндрю Масгрейв поддержал норвежских лыжников, заразившихся COVD-19

Британский лыжник Эндрю Масгрейв поддержал соперников из сборной Норвегии, которые могут не выступить на Олимпийских играх – 2022 из-за положительных тестов на коронавирус.

В понедельник пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Сегодня, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер инфицирован.



«Переживаю за норвежских лыжников, которые заболели ковидом, поставив под угрозу участие в Олимпиаде. Нам, их соперникам, тоже не до веселья — Олимпиада должна быть вершиной спорта, когда все фавориты соревнуются в наилучшей форме. На данный момент это маловероятно», — написал Масгрейв на своей странице в «Твиттере».