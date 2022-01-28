Обладательница Кубка мира Валерия Демидова пропустит олимпиаду-2022 из-за травмы

Российская фристайлистка Валерия Демидова пропустит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает «РБ Спорт». Причиной стала травма спортсменки, полученная ещё в прошлом году. Демидова планировала принять участие в Олимпийских играх 2022 года, но не успела восстановиться и не попала в состав национальной команды.

Квоту Демидовой Федерация фристайла России (ФФР) передала Александре Глазковой.

21-летняя Демидова является победительницей Кубка мира по фристайлу 2020 года в дисциплине «хаф-пайп». Валерия – двукратная чемпионка России, она участвовала в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены выступят на Играх под флагом Олимпийского комитета страны.