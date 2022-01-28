Обладательница Кубка мира Валерия Демидова пропустит олимпиаду-2022 из-за травмы
Поделиться
Российская фристайлистка Валерия Демидова пропустит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает «РБ Спорт». Причиной стала травма спортсменки, полученная ещё в прошлом году. Демидова планировала принять участие в Олимпийских играх 2022 года, но не успела восстановиться и не попала в состав национальной команды.
Квоту Демидовой Федерация фристайла России (ФФР) передала Александре Глазковой.
21-летняя Демидова является победительницей Кубка мира по фристайлу 2020 года в дисциплине «хаф-пайп». Валерия – двукратная чемпионка России, она участвовала в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены выступят на Играх под флагом Олимпийского комитета страны.
Комментарии
- 28 января 2022
-
00:34
-
00:23
- 27 января 2022
-
23:54
-
23:54
-
23:09
-
22:58
-
22:29
-
21:04
-
19:31
-
19:15
-
18:05
-
17:18
-
15:54
-
15:15
-
14:44
-
14:06
-
13:42
-
13:22
-
13:05
-
12:55
-
11:43
-
08:53
-
08:32
-
07:39
-
07:17
-
00:34
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:39
-
23:05
-
22:35
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:21
-
19:21
Партнерский контент