Вероника Степанова — подписчику: вы думаете, что о команде должна говорить я, а не Вяльбе?

Лыжница сборной России Вероника Степанова ответила на вопрос подписчика на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Подписчик поинтересовался, как обстоят дела со здоровьем спортсменов, попавших в состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.
«Ну скажи, у нас все в команде здоровы?» — спросил подписчик.
«Вы всерьёз считаете, что о команде в целом должна говорить я, а не Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата»)? Я имею право говорить только о себе — и никак иначе», — ответила Степанова в комментариях к одному из своих постов в «Инстаграме».
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слухи о том, что в национальной команде есть случаи заражения коронавирусом.
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