Американская лыжница: в Сочи были уродливейшие свитеры, но вспоминаю церемонию с теплотой

Американские лыжницы Кейтлин Грегг и Ида Сарджент высказались об отношении к формам спортсменов на Олимпийских играх.
«Поражает, насколько серьёзно относятся к форме спортсменов на Олимпийских играх, особенно к форме на церемонии открытия. Эту форму объявляют с помпой, следят, чтобы она была в идеальном состоянии. Попадаются различные пакеты — иногда там крутая одежда, а иногда думаешь: «Никогда в жизни я такое больше носить не буду». Тут как повезёт. Но в любом случае это круто. Это важная часть командной гордости, когда вы носите ваши цвета, флаг и показываете, кого вы представляете», — сказала Грегг в подкасте Toko.
«Помню, в Сочи у нас были уродливейшие свитеры на церемонии открытия. Когда увидела, как они выглядят, ещё перед выходом на церемонию, то подумала: «Боже мой, эти штуки ужасны». Но после того, как я это надела и мы вышли, я храню об этом событии тёплые воспоминания», — призналась Сарджент.
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