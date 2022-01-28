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Ньюэлл: у нас есть друзья из Норвегии, Швеции, России. В лыжах много дружелюбных ребят

Ньюэлл: у нас есть друзья из Норвегии, Швеции, России. В лыжах много дружелюбных ребят
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Американский лыжник, участник двух Олимпиад Эндрю Ньюэлл рассказал об атмосфере в Олимпийских деревнях и об общении с представителями других стран.

«На Олимпиаде большие столовые. Думаю, каждый может себе представить, что там происходит. Особых отличий от обычной столовой в колледже нет. В столовых больших олимпийских деревень вместе едят не только все члены сборной США, но и представители многих других стран и многих других видов спорта. Ты заходишь туда и думаешь, с кем сидеть, с кем общаться.

Но я бы сказал, что лыжники — это, пожалуй, одни из самых близких социальных групп на Олимпиаде. Думаю, это связано с тем, что мы привыкли ездить большими командами с мужчинами и женщинами, а Кубок мира у нас очень плотный. Так что у нас есть друзья из Норвегии, Швеции, России. Много дружелюбных ребят, и у нас вообще много вовлечённых людей, гораздо больше, чем в сноуборде или бобслее. Мы, наверное, чаще вместе собираемся в столовых и общаемся с ребятами из других стран, чем это происходит в других видах спорта. За прошедшие годы я понял, что на Олимпиадах круто включать в свой круг общения друзей из сноуборда, конькобежного спорта и так далее», — сказал Ньюэлл в подкасте Toko.

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