Нортуг: уже никто не думает о соревнованиях, всех заботят лишь результаты тестов на COVID

Бывший норвежский лыжник, а ныне эксперт Петтер Нортуг высказался о вспышке коронавируса в национальной команде. В сборной Норвегии перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин (Китай) коронавирусом заразились тренер Арильд Монсен, лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво, а также лыжник Симен Хегстад Крюгер.
Нортуг признался, что не рассчитывает на позитивные новости. По мнению эксперта, теперь спортсмены уже не думают о подготовке к Олимпиаде.
«Теперь уже нет никакой сосредоточенности на подготовке, никто не думает о соревнованиях. Всех заботят лишь результаты тестов на коронавирус. Думаю, что положительных тестов будет больше.
Что касается тех, кто уже заразился коронавирусом, я не думаю, что они смогут выступить на Олимпийских играх», — цитирует Нортуга TV2.
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