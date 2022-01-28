Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Нортуг: уже никто не думает о соревнованиях, всех заботят лишь результаты тестов на COVID

Нортуг: уже никто не думает о соревнованиях, всех заботят лишь результаты тестов на COVID
Комментарии

Бывший норвежский лыжник, а ныне эксперт Петтер Нортуг высказался о вспышке коронавируса в национальной команде. В сборной Норвегии перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин (Китай) коронавирусом заразились тренер Арильд Монсен, лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво, а также лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Нортуг признался, что не рассчитывает на позитивные новости. По мнению эксперта, теперь спортсмены уже не думают о подготовке к Олимпиаде.

«Теперь уже нет никакой сосредоточенности на подготовке, никто не думает о соревнованиях. Всех заботят лишь результаты тестов на коронавирус. Думаю, что положительных тестов будет больше.

Что касается тех, кто уже заразился коронавирусом, я не думаю, что они смогут выступить на Олимпийских играх», — цитирует Нортуга TV2.

Новость по теме
Нортуг — о положительном тесте Крюгера: потеряли одну из наших лучших золотых карт
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022