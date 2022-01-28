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«Хотите похудеть? Я научу вас как». Вероника Степанова показала фото с тренировки

«Хотите похудеть? Я научу вас как». Вероника Степанова показала фото с тренировки
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Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала в своём «инстаграме» новое фото с тренировки.

«Хотите похудеть? Я научу вас как», — подписала снимок спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой

Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных соревнованиях — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Степанова вошла в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине (Китай). Помимо неё, в состав женской команды попали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Первая гонка у женщин на Олимпийских играх — 2022 состоится 5 февраля. Спортсменки пробегут скиатлон. Олимпиада завершится 20 февраля.

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