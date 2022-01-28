Американский лыжник: Смирнов после гонки жадно уплетал два «Биг-мака» и картофель фри

Американский лыжник Джон Бауэр поделился воспоминаниями об Олимпийской деревне на Играх 1998 года в Нагано.



«В Нагано у нас была настоящая Олимпийская деревня, и там мы виделись со всеми ребятами. Большая столовая, куча разной еды, все стоят голодные и ждут, когда можно будет поесть. Европейцы менее вежливые и терпеливые, ну вы сами знаете. Когда спортсмены на трассе, идут разговоры об очередях, о том, кто что поел.

Помню, как в Нагано Владимир Смирнов прошёл марафон, который ему плохо подходил из-за мягкого снега. Я видел его после гонки. На нём по-прежнему была лыжная форма, он взял два «Биг-мака» и переполненную тарелку картофеля фри. Он жадно уплетал эту еду, и это была невероятная картина. Я всем тогда об этом рассказал, а мне отвечали: «Ну мы все едим еду из McDonald’s — кто-то больше, кто-то меньше. Иногда просто надо утолить голод». Для меня это классическая история из столовой», — сказал Бауэр в подкасте Toko.

Владимир Смирнов — советский и казахстанский лыжник, олимпийский чемпион 1994 года, четырёхкратный чемпион мира, четырёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр.