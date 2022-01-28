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«Я в отчаянии». Экс-менеджер лыжной сборной Норвегии высказался о коронавирусе в команде

«Я в отчаянии». Экс-менеджер лыжной сборной Норвегии высказался о коронавирусе в команде
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Бывший менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса в команде перед стартом Олимпиады в Пекине. Положительными оказались тесты Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг и Симена Хегстада Крюгера.

«Я просто в отчаянии. Мне грустно и очень жаль. Больше сказать нечего. Спортсмены и их окружение оказались в неописуемой ситуации. Симен в последние два года всё делал правильно, он был готов великолепно выступить на Олимпиаде. В Пхёнчхане он считался аутсайдером, но теперь являлся фаворитом.

Он добился стабильности в лыжном ходе. Считаю, что в этом компоненте он лучший в мире. Он сам это знает. Поэтому ему ещё обиднее оказаться в такой ситуации», — приводит слова Лефсуса VG.

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