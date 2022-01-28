«Перестань бить лопатой!» Никита Крюков пожаловался на китаянку, мешавшую ему спать

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в лыжном спринте, тренер сборной Китая россиянин Никита Крюков показал, как прошло его утро в Олимпийской деревне Игр-2022 в Пекине.
Спортсмен проснулся от стука лопаты, которой местная дворничиха пыталась сколоть лёд с асфальта под его окном. Женщина была одета в защитный костюм.
«Как хорошо утром проснуться, посмотреть на потолок, на стену и сказать этой тётеньке: «Перестань бить лопатой! Ну, пожалуйста, перестань… Дайте поспать», — говорит Крюков в видео, опубликованном в «сториз» его страницы в «Инстаграме».
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх начнутся уже 5 февраля, когда женщины пробегут скиатлон на 15 км. Заключительная гонка Игр также будет женской – коньковый масс-старт на 30 км в день закрытия Олимпиады – 20 февраля.
- 28 января 2022
-
18:38
-
17:57
-
17:46
-
13:34
-
12:35
-
12:26
-
11:39
-
11:26
-
11:17
-
11:13
-
10:44
-
10:26
-
09:29
-
08:47
-
08:24
-
07:39
-
05:50
-
00:34
-
00:23
- 27 января 2022
-
23:54
-
23:54
-
23:09
-
22:58
-
22:29
-
21:04
-
19:31
-
19:15
-
18:05
-
17:18
-
15:54
-
15:15
-
14:44
-
14:06
-
13:42
-
13:22