«Перестань бить лопатой!» Никита Крюков пожаловался на китаянку, мешавшую ему спать

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в лыжном спринте, тренер сборной Китая россиянин Никита Крюков показал, как прошло его утро в Олимпийской деревне Игр-2022 в Пекине.

Спортсмен проснулся от стука лопаты, которой местная дворничиха пыталась сколоть лёд с асфальта под его окном. Женщина была одета в защитный костюм.

«Как хорошо утром проснуться, посмотреть на потолок, на стену и сказать этой тётеньке: «Перестань бить лопатой! Ну, пожалуйста, перестань… Дайте поспать», — говорит Крюков в видео, опубликованном в «сториз» его страницы в «Инстаграме».

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх начнутся уже 5 февраля, когда женщины пробегут скиатлон на 15 км. Заключительная гонка Игр также будет женской – коньковый масс-старт на 30 км в день закрытия Олимпиады – 20 февраля.