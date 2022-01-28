Крюков показал, в каких условиях пройдёт спринт на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в лыжном спринте, тренер сборной Китая россиянин Никита Крюков показал лыжный стадион, на котором пройдут соревнования Игр-2022, включая спринтерские гонки.
«Здесь много людей катается на олимпийской трассе – такой вот прекрасной. Под таким вот освещением будет проходить спринт на Олимпиаде. Свет будет ярким, снег будет белым, лыжи будут быстрыми», — говорит Крюков в видео, опубликованном в «сториз» его страницы в «Инстаграме».
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх начнутся уже 5 февраля, когда женщины пробегут скиатлон на 15 км. Индивидуальный спринт свободным стилем пройдёт 8 февраля. Четвертьфинальные заезды начнутся в 13:30 мск (18:30 по местному времени). Командный классический спринт запланирован на 16 февраля.
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