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Симен Хегстад Крюгер впервые прокомментировал положительный тест на коронавирус перед ОИ

Симен Хегстад Крюгер впервые прокомментировал положительный тест на коронавирус перед ОИ
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Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер впервые после сообщения о положительном результате теста на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай) опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме».

«Тяжелейшая новость вчера. Но я падал и поднимался раньше, и сделаю это снова!

Большое спасибо за все слова поддержки. Я вернусь!» — написал Крюгер на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Симена Хегстада Крюгера в «Инстаграме»

Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.

Мужская сборная Норвегии планирует вернуться на родину со сбора в Италии 30 января, а на следующий день отправиться в Пекин.

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