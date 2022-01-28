Симен Хегстад Крюгер впервые прокомментировал положительный тест на коронавирус перед ОИ
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Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер впервые после сообщения о положительном результате теста на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай) опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме».
«Тяжелейшая новость вчера. Но я падал и поднимался раньше, и сделаю это снова!
Большое спасибо за все слова поддержки. Я вернусь!» — написал Крюгер на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Симена Хегстада Крюгера в «Инстаграме»
Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.
Мужская сборная Норвегии планирует вернуться на родину со сбора в Италии 30 января, а на следующий день отправиться в Пекин.
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