Анна Нечаевская сообщила о рождении сына. Наталья Непряева поздравила

Российская лыжница Анна Суркова (в девичестве Нечаевская) сообщила о рождении сына.

«28.01.2022. Как же я счастлива подарить тебе сына. Рождение маленького человечка, которого с нетерпением ждёшь, — самое чудесное мгновение в этой жизни. P.S: Самые искренние и неподдельные эмоции. Никита, люблю тебя», — подписала Суркова фото и видео со свадьбы.

Фото и видео можно посмотреть на странице Анны Сурковой в «Инстаграме».

В комментариях подругу по сборной России поздравила Наталья Непряева. «Анна и Никита, поздравляю!» — написала Непряева, добавив радостные смайлики.

30-летняя Суркова — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпионка зимней Универсиады 2017 года.