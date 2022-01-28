Анна Нечаевская сообщила о рождении сына. Наталья Непряева поздравила
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Российская лыжница Анна Суркова (в девичестве Нечаевская) сообщила о рождении сына.
«28.01.2022. Как же я счастлива подарить тебе сына. Рождение маленького человечка, которого с нетерпением ждёшь, — самое чудесное мгновение в этой жизни. P.S: Самые искренние и неподдельные эмоции. Никита, люблю тебя», — подписала Суркова фото и видео со свадьбы.
Фото и видео можно посмотреть на странице Анны Сурковой в «Инстаграме».
В комментариях подругу по сборной России поздравила Наталья Непряева. «Анна и Никита, поздравляю!» — написала Непряева, добавив радостные смайлики.
30-летняя Суркова — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпионка зимней Универсиады 2017 года.
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