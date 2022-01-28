Вероника Степанова показала одну из последних тренировок перед вылетом в Пекин
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Российская лыжница Вероника Степанова показала, как готовится к Олимпийским играм – 2022 в Пекине.
Одну из последних тренировок Степанова провела вместе с подругой по олимпийской сборной России Анастасией Рыгалиной на сборе в Италии.
«1800 м, соревновательный пульс, ветер под 20 м/с и перемороженный снег. Последние тренировки перед вылетом получаются весьма приближёнными по условиям к Олимпийским играм – 2022 в Пекине, судя по тому, что мы слышим», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх начнутся уже 5 февраля, когда женщины пробегут скиатлон на 15 км. Заключительная гонка Игр также будет женской – коньковый масс-старт на 30 км в день закрытия Олимпиады – 20 февраля.
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