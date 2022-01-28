Й. Бё — заразившемуся коронавирусом Крюгеру: ты нанесёшь ответный удар!
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поддержал соотечественника, лыжника Симена Хегстада Крюгера, который сдал положительный тест на коронавирус на сборе в Италии перед Олимпийскими играми – 2022.
«Ты нанесёшь ответный удар! Выздоравливай, Симен», — написал Бё-младший в комментариях к посту Крюгера о заражении коронавирусом.
Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира. Лыжник не сможет защитить титул в скиатлоне, так как 6 февраля, когда состоится мужская гонка, ещё будет находиться на карантине.
Мужская сборная Норвегии планирует вернуться на родину со сбора в Италии 30 января, а на следующий день отправиться в Пекин.
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