Лыжник Йоханнес Клебо вернулся в Норвегию на частном самолёте

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо вернулся из Италии в Норвегию на частном самолёте, предоставленном одним из спонсоров, сообщает VG.

По рекомендации федерации, тренера Эйрика Мюра Носсума и врача Ойстена Андерсена никто из других лыжников не присоединился к Йоханнесу, несмотря на такую возможность. Досрочный вылет Клебо из Италии стал возможным благодаря окончанию карантина, который он проходил как лицо, контактировавшее с тренером Арильдом Монсеном.

В понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В четверг, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

Остальные лыжники мужской сборной Норвегии прилетят в Осло 30 января, а на следующий день вместе с Клебо полетят в Пекин.