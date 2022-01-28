Вальнес — о коронавирусе Крюгера: всё это сплошное бинго и лотерея

Норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался о положительном ковид-тесте у своего партнёра по команде Симена Хегстада Крюгера. Также Вальнес затронул тему заболевших лыжниц в женской команде Норвегии. Речь идёт о Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

«Если честно, я очень сильно надеюсь, что среди нас это был последний положительный тест. Пусть всё закончится первой тройкой заболевших спортсменов. Я чувствовал, что всё это может перерасти в большую проблему.

Всё, что произошло, действительно показывает, что теперь это полностью непредсказуемая игра. Сейчас всё касательно заболеваний — сплошное бинго и лотерея», — приводит NRK слова Вальнеса.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.