«Не знаю, когда меня выпустят». Эстонец рассказал, как сидит в карантине на Олимпиаде

Сдавший положительный тест на коронавирус представитель тренерского штаба сборной Эстонии по лыжным гонкам Рихо Роозипыльд рассказал о своём пребывании в карантинном отеле на Олимпиаде в Китае.
«В аэропорту Пекина мы сдали анализы на коронавирус и из носа, и из горла, а затем отправились в олимпийскую деревню в Чжанцзякоу. Там-то и стало известно, что с моим тестом что-то не так. Около половины десятого вечера пришла бригада, взяла у меня дополнительную пробу из носа, а я спокойно лёг спать, думая, что, может быть, всё обойдется. Я не особо нервничал. Но утром мне позвонил глава нашей делегации на Олимпиаде. Он сообщил, что и второй мой тест на коронавирус оказался положительным. В итоге мне пришлось уехать на расположенный в 20 минутах езды от олимпийской деревни горнолыжный курорт, где находится карантинный отель.
По местным меркам это официально четырехзвёздочный отель. Здесь находится довольно много людей, у которых бессимптомный коронавирус. Если мне удастся сдать два отрицательных теста на коронавирус, то меня выпустят, но когда это произойдет, я не знаю. Какого-то лимита по времени нет. Еду приносят три раза в день, оставляют её под дверью. Каждый день надо сдавать тест на коронавирус. Сегодня (в пятницу — прим. «Чемпионат») измеряли температуру тела, давление, пульс. Первый день моего пребывания здесь прошёл легко и интересно: друзья писали письма, журналисты звонили, но в какой-то момент, вероятно, наступят серые будни», — рассказал Роозипыльд в интервью эстонскому порталу ERR.ee.
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