Шведский лыжник Лео Йоханссон сдал положительный ковид-тест в Пекине. Спортсмен уже болел

Шведский лыжник Лео Йоханссон сдал положительный тест на коронавирус после прилета в Пекин (Китай) для участия в зимних Олимпийских играх.

Йоханссон уже изолирован. Партнёры по сборной Калле Хальфварссон и Маркус Грате контактировали с Лео, но им пока разрешено тренироваться.

Отмечается, что Йоханссон заразился коронавирусом перед сбором команды две недели назад. Он уже успел выздороветь и сдал шесть отрицательных тестов подряд, но в пекинском аэропорту проба вновь показала положительный результат.

Напомним, ранее сборная Швеции по лыжным гонкам назвала окончательный состав мужской команды на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Мужчины: Йенс Бурман, Оскар Свенссон, Маркус Грате, Юхан Хегстрём, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома, Калле Хальфварссон.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.