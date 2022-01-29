Норвежская лыжница Хага заменила заразившуюся ковидом Калво в составе сборной на ОИ
Поделиться
Норвежская лыжница Ранхильд Хага заменила Анне Кьерсти Калво в составе женской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Теперь Хага будет принимать участие в Олимпийских играх в Пекине.
Напомним, 24 января пришло подтверждение, что тренер сборной Норвегии Арильд Монсен заразился коронавирусом, а 26 января стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Вскоре заразился и лыжник Симен Хегстад Крюгер.
На данный момент неизвестно, приедут ли в китайскую столицу Венг и Крюгер, сдавшие положительные тесты на ковид. Крюгер ранее заявил, что хотел бы принять участие в марафоне, который пройдёт 19 февраля в рамках олимпийских соревнований. Венг тоже может заявиться на одну из поздних гонок зимних Игр.
Комментарии
- 29 января 2022
-
12:27
-
12:15
-
12:06
-
11:55
-
11:36
-
09:54
-
04:58
-
04:18
- 28 января 2022
-
22:34
-
22:17
-
21:28
-
21:23
-
21:05
-
20:49
-
20:27
-
20:06
-
19:46
-
19:12
-
18:38
-
17:57
-
17:46
-
13:34
-
12:35
-
12:26
-
11:39
-
11:26
-
11:17
-
11:13
-
10:44
-
10:26
-
09:29
-
08:47
-
08:24
-
07:39
-
05:50
Партнерский контент