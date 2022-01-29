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Норвежская лыжница Хага заменила заразившуюся ковидом Калво в составе сборной на ОИ

Норвежская лыжница Хага заменила заразившуюся ковидом Калво в составе сборной на ОИ
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Норвежская лыжница Ранхильд Хага заменила Анне Кьерсти Калво в составе женской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Теперь Хага будет принимать участие в Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, 24 января пришло подтверждение, что тренер сборной Норвегии Арильд Монсен заразился коронавирусом, а 26 января стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Вскоре заразился и лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На данный момент неизвестно, приедут ли в китайскую столицу Венг и Крюгер, сдавшие положительные тесты на ковид. Крюгер ранее заявил, что хотел бы принять участие в марафоне, который пройдёт 19 февраля в рамках олимпийских соревнований. Венг тоже может заявиться на одну из поздних гонок зимних Игр.

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