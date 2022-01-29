Американская лыжница объяснила свою феноменальную двойную победу на Кубке мира

Американская лыжница Рози Бреннен вспомнила о своём феноменальном успехе на этапе Кубка мира в Давосе в прошлом сезоне. Ранее спортсменка в Кубке мира не побеждала, а на том этапе выиграла спринт и разделку.
«Это было совершенно неожиданно. Но тогда было странное время, с соревнований снимались разные страны. Мы плохо понимали, как нам быть с распространяющимся коронавирусом. Тогда я старалась максимально обезопасить себя, сидела одна в комнате. После Руки был неожиданный перерыв, и мы провели подготовку на высоте, тренировались. Можно сказать, звёзды сошлись и обеспечили мне по-настоящему волшебный уик-энд.
Я выросла на высоте, и мне комфортно в таких условиях. А в Давосе я до этого впервые попала в топ-10, так что мне подходил этот этап. Это то место, в которое я приезжала с уверенностью в своих силах. Тот спринт я никогда не забуду. Я в тот день работала на автопилоте, и тело просто знало, что ему делать. Такие дни у тебя бывают нечасто, и ты их по-настоящему ценишь», — сказала Бреннен в подкасте Threshold.
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