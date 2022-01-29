В сборной России рассказали о состоянии лыжников перед вылетом в Пекин на Олимпиаду-2022

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, рассказал, как российские лыжники прошли последнее перед вылетом в Пекин (Китай) ПЦР-тестирование.

Олимпийский состав сборной России по лыжным гонкам планирует вылететь в столицу Китая 30 января. Первые старты лыжников на Олимпиаде пройдут 5 и 6 февраля, спортсмены пробегут скиатлоны.

«Команда чувствует себя хорошо. У всех на руках зелёные QR-коды здоровья, дающие право на перелёт в Пекин после успешно сданных тестов на коронавирус. Что касается последнего тренировочного сбора в Италии, то практически каждый день светило солнце, и всё запланированное мы сделали», — приводит слова Турышева ТАСС.

В ОИ-2022 примут участие Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.