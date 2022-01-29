«Ну что, 10-часовой полёт, мы готовы». Российские лыжницы отправились на Олимпиаду-2022

Олимпийская сборная России по лыжным гонкам прямым рейсом из Милана отправилась на Игры в Пекине в отличном настроении. Об этом сообщила спортсменка национальной команды Юлия Ступак в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
В видеоролике Ступак вместе с Натальей Непряевой идут на посадку в аэропорту Милана под возгласы Юлии: «Куда мы погнали?!»
«Извините за шуршание пакетов. Ну что, 10-часовой полёт, мы готовы», — подписала ролик Ступак.
Прямым рейсом из Милана в Пекин вылетают российские лыжники и тренеры в количестве 30 человек. Сервис-группа с инвентарём и оборудованием отправится в Китай из Москвы чартерным рейсом.
Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Обладатели первых медалей определятся 5 февраля в женском скиатлоне. Всего в Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград.
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