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«Ну что, 10-часовой полёт, мы готовы». Российские лыжницы отправились на Олимпиаду-2022

«Ну что, 10-часовой полёт, мы готовы». Российские лыжницы отправились на Олимпиаду-2022
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Олимпийская сборная России по лыжным гонкам прямым рейсом из Милана отправилась на Игры в Пекине в отличном настроении. Об этом сообщила спортсменка национальной команды Юлия Ступак в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

В видеоролике Ступак вместе с Натальей Непряевой идут на посадку в аэропорту Милана под возгласы Юлии: «Куда мы погнали?!»

«Извините за шуршание пакетов. Ну что, 10-часовой полёт, мы готовы», — подписала ролик Ступак.

Прямым рейсом из Милана в Пекин вылетают российские лыжники и тренеры в количестве 30 человек. Сервис-группа с инвентарём и оборудованием отправится в Китай из Москвы чартерным рейсом.

Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Обладатели первых медалей определятся 5 февраля в женском скиатлоне. Всего в Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград.

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