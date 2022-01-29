Вероника Степанова записала видеоролик в самолёте Милан — Пекин

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о предстоящем полёте в Пекин. Спортсменка летит на Олимпийские игры – 2022 в составе сборной России прямым рейсом Милан – Пекин.
«Летим на новом А350-900. После полёта на этом самолёте чувствуешь себя гораздо лучше, чем в Boeing 777-800. А всё из-за давления на борту. Проверим», — подписала видео Вероника.
«Мы в самолёте, впереди долгий путь. Можно поспать, постараться. В Пекине мы по расписанию будем в 9:15 утра. К этому времени постараемся выспаться, адаптироваться, набраться сил перед очередным тяжёлым днём», — говорит Степанова в ролике.
Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Обладатели первых медалей определятся 5 февраля в женском скиатлоне. Всего в Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград.
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