Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам вернулась домой

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам прилетела из Италии на родину, сообщает TV2. Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Эрик Вальнес, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и другие успешно приземлились в аэропорту Осло. Лидер команды Йоханнес Клебо прилетел накануне частным самолётом, предоставленным одним из спонсоров.

На сборе в Италии норвежские лыжники сдали несколько положительных тестов на коронавирус. В понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что заразился тренер Арильд Монсен, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В четверг, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

В понедельник, 31 января, сборная Норвегии отправится олимпийским рейсом в Пекин.