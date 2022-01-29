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Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам вернулась домой

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам вернулась домой
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Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам прилетела из Италии на родину, сообщает TV2. Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Эрик Вальнес, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и другие успешно приземлились в аэропорту Осло. Лидер команды Йоханнес Клебо прилетел накануне частным самолётом, предоставленным одним из спонсоров.

На сборе в Италии норвежские лыжники сдали несколько положительных тестов на коронавирус. В понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что заразился тренер Арильд Монсен, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В четверг, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

В понедельник, 31 января, сборная Норвегии отправится олимпийским рейсом в Пекин.

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