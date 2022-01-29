Иверсен: к нам относились как к смеси Бибера и короля Харальда

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал о возвращении на родину из Италии, где в команде было найдено несколько положительных тестов на коронавирус.

«У нас было много места. Были приняты меры, чтобы никто не находился в тесном контакте друг с другом. К нам относились как к смеси Джастина Бибера и короля Харальда, когда мы приземлились здесь. Странно, что это из-за ковида. Но было приятно, так что добро пожаловать домой.

Биатлонисты опасаются лететь вместе с нами в Пекин? Могу понять, что люди настроены немного скептически, но сейчас нас проверяют вдоль и поперёк. Так что лететь в Пекин в одном самолёте с нами, наверное, безопаснее всего. Не знаю, сколько дней мы уже провели, ни с кем не контактируя. Думаю, мы столь же безопасны, как и все остальные», — приводит слова Иверсена TV2.