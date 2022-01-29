Алексей Курашов: унижать российских фристайлистов по надуманным причинам — это неправильно

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов рассказал, как страна боролась за получение олимпийских квот фристайлистами, которых США и Канада не пустили на этапы Кубка мира, где проходила квалификация на Игры. В итоге две квоты для Андрея Махнева и Артёма Шульдякова отстоять не удалось.
«Больше всего пострадали наши ребята – я за них больше переживаю, потому что готовились и много сил было потрачено ими, региональными тренерами, тренерскими штабами сборных команд – и они на главный старт четырёхлетия не попали. Но это те реалии, в которых мы живём. Мы создали прецедент – такого никогда не было в нашем виде спорта. И нам, на самом деле, официально не отказали, однако после всего заседания было оглашено решение суда, что это не является компетенцией подгруппы CAS для рассмотрения в период Олимпийских игр. Хотя изначально было признано, провели заседание.
Это тоже практика, которая формирует отношение к нашим спортсменам. Некоторые говорят, что не нужно это делать, ведь к нам будут предвзято относиться, засуживать на соревнованиях. Так к нам и так относились и будут относиться предвзято, засуживать. Но все должны понимать, что унижать российских фристайлистов по надуманным причинам – это неправильно. Мы отстаивали и будем отстаивать эти интересы.
В силу разных причин, которые носят субъективный характер со стороны организаторов, и просто нежелания того, чтобы мы принимали участие на турнире, мы даже не смогли получить приглашение на участие в Кубке мира. Если наши коллеги из других видов спорта смогли от организаторов их получить, то нам приглашений не дали, и мы даже на самолёты не смогли сесть. Хотя проработали с российскими авиакомпаниями такую возможность. Например, команде по хафпайпу мы купили билеты, забронировали места, собрали команду в Москве перед вылетом и до последнего боролись, чтобы туда попасть. В итоге сдали билеты, никуда не полетели и разъехались на домашнюю подготовку в России. Вот с чем мы столкнулись.
Мы считаем, что всё это – дискриминационный подход, ведь эти соревнования являлись квалификационными перед Олимпийскими играми. Нас не пустили на 14 этапов Кубка мира по всем дисциплинам – это очень много. У могула в этом сезоне было 8 этапов КМ, четыре из которых проходило в США и Канаде, хафпайп – вообще весь там проходил. Но Сашу Глазкову нам удалось отстоять, ещё отстаивали двух могулистов, но им поехать на Олимпиаду не дали», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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