«Это была настоящая пощёчина». Симен Хегстад Крюгер — о положительном тесте на COVID-19

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, который заразился коронавирусом и не сможет защитить олимпийский титул в скиатлоне, рассказал о своём состоянии.

«Это ужасно! Нам удавалось держаться подальше от инфекции почти два года, но потом всё случилось уже на финишной прямой. Это была настоящая пощёчина. Я в порядке, чувствую себя вполне здоровым, это похоже на лёгкую простуду.

Результат теста пришёл по электронной почте. Там было вложение, в котором был отмечен положительный результат. Это было последнее, что я хотел увидеть. Это было тяжело. Долго сидел и чувствовал себя совершенно пустым. Мне нужно было идти на вторую тренировку, снаружи ждал тренер. Когда я не появился, он позвонил и спросил, где я. Мне не нужно было ничего говорить. Он всё понял.

Было тяжело рассказать об этом тесте моей девушке и маме с папой. Я очень волновался. Кристин восприняла это так же тяжело, как и я. Я почувствовал мощную поддержку со стороны знакомых и незнакомых людей. Это было здорово.

После того как в сборной появились заболевшие, понимал, что это может коснуться и меня, но к этому сложно подготовиться. Ещё утром в тот день я тренировался, и всё было хорошо.

Стараюсь быть настолько позитивным, насколько могу. Мечтаю пробежать марафон на Олимпиаде в Пекине. Это маленькая надежда, которая осталась у меня от Игр. Всё, что раньше, для меня слишком рано. Время идёт слишком быстро и в то же время слишком медленно. Я давно ждал этой Олимпиады, она была будто для меня, и форма была хорошая, но от этого ещё тяжелее.

Тренируюсь ли я? Пока хожу взад и вперёд по гостиничному номеру. Обещают принести сюда велосипед, он точно будет отлично востребован. Решил, что всё равно вернусь на лыжню, и буду использовать это как мотивацию, чтобы стать ещё лучше», — приводит слова Крюгера TV2.