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Йоханнес Клебо: зараза была близка, меня не покидают плохие чувства

Йоханнес Клебо: зараза была близка, меня не покидают плохие чувства
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о переживаниях, связанных с коронавирусом.

«На прошлой неделе были взлеты и падения, особенно падения. Понятно, что я боялся заразиться. Зараза была очень близка. Особенно, когда несколько человек в национальной сборной сдали положительный тест. Не иметь контроля, а также жить с большой незащищенностью — нехорошее чувство. Меня не покидают плохие чувства. Опасность ещё не миновала», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, в понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В четверг, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

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