Йоханнес Клебо: зараза была близка, меня не покидают плохие чувства

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о переживаниях, связанных с коронавирусом.
«На прошлой неделе были взлеты и падения, особенно падения. Понятно, что я боялся заразиться. Зараза была очень близка. Особенно, когда несколько человек в национальной сборной сдали положительный тест. Не иметь контроля, а также жить с большой незащищенностью — нехорошее чувство. Меня не покидают плохие чувства. Опасность ещё не миновала», — приводит слова Клебо VG.
Напомним, в понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В четверг, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.
- 30 января 2022
-
04:55
-
01:00
-
00:33
- 29 января 2022
-
23:48
-
23:13
-
21:27
-
21:16
-
20:18
-
19:58
-
19:40
-
19:09
-
18:27
-
16:30
-
15:42
-
14:32
-
13:30
-
12:27
-
12:15
-
12:06
-
11:55
-
11:36
-
09:54
-
04:58
-
04:18
- 28 января 2022
-
22:34
-
22:17
-
21:28
-
21:23
-
21:05
-
20:49
-
20:27
-
20:06
-
19:46
-
19:12
-
18:38