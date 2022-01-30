Йоханнес Клебо: общение с близкими положительно сказалось на моём настроении

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как общение с близкими во время сборов в Италии улучшило его настроение.



Вернувшегося в Норвегию из Италии 28 января на частном самолёте звезду лыжного спорта забрал из аэропорта отец и менеджер Хокон Клебо. Сам спортсмен успел рассказать журналистам, как проводил время во время сборов в Италии, ожидая в своём номере результатов анализов на коронавирус. По словам Йоханнеса, ему помогло общение с близкими.



«Я много общался с Перниллой (Досвик, подруга лыжника. — Здесь и далее прим. «Чемпионата») и семьёй. Мы с папой особенно много общались. И я обсуждал тренировки с Арильдом (наставник норвежских спринтеров Арильд Монсен) и дедушкой (Кори Хёсфлот). Это положительно сказалось на настроении», — сказал Клебо в интервью норвежскому VG.



Остальная команда норвежских лыжников вернётся домой со сборов из Италии 30 января. Клебо не сообщил, где он остановится до отъезда всей команды на чартерном рейсе НОК Норвегии в Пекин в понедельник, 31 января.



Старт соревнований лыжников на Олимпиаде состоится в воскресенье, 6 февраля.

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