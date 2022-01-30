«Резко сузились глаза». Организаторы ОИ-2022 исковеркали имена российских лыжников

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак в «Инстаграме» опубликовала забавные фото из пекинского аэропорта.

Ранее сборная России по лыжным гонкам приземлилась в аэропорту Шоуду. На Олимпийских играх – 2022 соревнования лыжников пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров.

Встречавшие российскую делегацию члены оргкомитета исковеркали имена россиян. «Просто прочтите наши имена. У Якима резко сузились глаза (об Иване Якимушкине). Да простит меня Серёга (о Сергее Устюгове)», — подписала фото Ступак. Также на фото присутствует чемпионка «Тур де Ски – 2022» Наталья Непряева.

Фото: https://instagram.com/yulia_belorukova?utm_medium=copy_link

В ОИ-2022 примут участие Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.