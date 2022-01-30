«Иногда даётся с трудом». Тренер сборной России — об общении Большунова с Устюговым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил отношения российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«У этих спортсменов нормальное общение. Тренеры этому способствуют во всех вопросах. Связь между ними нормальная. Но иногда разговоры даются с трудом», — приводит слова Крамера Iltalehti.

Ранее Большунов и Устюгов в составе сборной России приземлились в аэропорту Шоуду (Китай). Они примут участие в Олимпийских играх – 2022, соревнования лыжников пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров. Откроет мужскую программу скиатлон, он пройдёт 6 февраля. 25-летний Большунов – действующий чемпион мира в этой дисциплине. Ранее, перед вылетом в Китай коронавирусом заразился олимпийский чемпион 2018 года в скиатлоне норвежец Симен Хегстад Крюгер.