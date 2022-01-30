Ида Даль выиграла 70-километровый марафон «Марчалонга» среди женщин. Царёва стала шестой

Шведская лыжница Ида Даль, представляющая команду Ramudden, стала победительницей легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics. Второй финишировала норвежка Астрид Слинд. Бронзу завоевала ещё одна шведка Лина Корсгрен.
Отметим, что лучшей из российских лыжниц стала Ольга Царёва. Её отставание от лидера составило 3 минуты 56 секунд.
Visma Ski Classics. «Марчалонга». Италия. Женщины, 70 км
1. Ида Даль (Швеция) — 3:15:15.6.
2. Астрид Слинд (Норвегия) — отставание 30.9.
3. Лина Корсгрен (Швеция) +3:00.4...
6. Ольга Царёва (Россия) +3:56.0...
13. Елизавета Шалабода (Россия) +13:12.4.
Ранее сегодня, 30 января, российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду «Русская зима», стал победителем легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics.
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