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Ида Даль выиграла 70-километровый марафон «Марчалонга» среди женщин. Царёва стала шестой

Ида Даль выиграла 70-километровый марафон «Марчалонга» среди женщин. Царёва стала шестой
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Шведская лыжница Ида Даль, представляющая команду Ramudden, стала победительницей легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics. Второй финишировала норвежка Астрид Слинд. Бронзу завоевала ещё одна шведка Лина Корсгрен.

Отметим, что лучшей из российских лыжниц стала Ольга Царёва. Её отставание от лидера составило 3 минуты 56 секунд.

Visma Ski Classics. «Марчалонга». Италия. Женщины, 70 км

1. Ида Даль (Швеция) — 3:15:15.6.
2. Астрид Слинд (Норвегия) — отставание 30.9.
3. Лина Корсгрен (Швеция) +3:00.4...
6. Ольга Царёва (Россия) +3:56.0...
13. Елизавета Шалабода (Россия) +13:12.4.

Ранее сегодня, 30 января, российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду «Русская зима», стал победителем легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics.

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