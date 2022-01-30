Ида Даль выиграла 70-километровый марафон «Марчалонга» среди женщин. Царёва стала шестой

Шведская лыжница Ида Даль, представляющая команду Ramudden, стала победительницей легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics. Второй финишировала норвежка Астрид Слинд. Бронзу завоевала ещё одна шведка Лина Корсгрен.

Отметим, что лучшей из российских лыжниц стала Ольга Царёва. Её отставание от лидера составило 3 минуты 56 секунд.

Visma Ski Classics. «Марчалонга». Италия. Женщины, 70 км

1. Ида Даль (Швеция) — 3:15:15.6.

2. Астрид Слинд (Норвегия) — отставание 30.9.

3. Лина Корсгрен (Швеция) +3:00.4...

6. Ольга Царёва (Россия) +3:56.0...

13. Елизавета Шалабода (Россия) +13:12.4.

Ранее сегодня, 30 января, российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду «Русская зима», стал победителем легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics.