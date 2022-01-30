Вяльбе: все понимаем, что Устюгов в спринте может бороться за самые-самые высокие места
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, какие гонки может пробежать двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Что касается Устюгова, мне кажется, что всё будет зависеть от того, в какой форме он подойдёт к Пекину. Он бежит и скиатлон. Если у него будет хорошая форма, то я уверена, что он успеет восстановиться к спринту. Мы все понимаем, что в коньковом спринте Сергей может бороться за самые-самые высокие места», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Ранее сборная России по лыжным гонкам приземлилась в аэропорту Шоуду. На Олимпийских играх – 2022 соревнования лыжников пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров.
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