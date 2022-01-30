Большунов заявил, что может принять участие не во всех гонках на Олимпиаде в Пекине

Лидер российской лыжной сборной России Александр Большунов рассказал о том, выступит ли он в каждой олимпийской гонке на Играх в Пекине (Китай).

«Не факт, что выступлю во всех гонках на Олимпиаде. Решим на месте. Всё будет зависеть от состояния и от того, в каких гонках всё-таки можно будет побороться», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекине: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.