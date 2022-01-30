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Татьяна Сорина рассказала, как переносит тренировки на большой высоте

Татьяна Сорина рассказала, как переносит тренировки на большой высоте
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Российская лыжница Татьяна Сорина рассказала о тренировках на большой высоте в преддверии Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«В принципе, нормально перевариваю высоту. Пару дней самочувствие было не очень, но сейчас всё нормально. Тренироваться на 1800 м — это не впервой. Мы очень часто бываем в Ливиньо, и там такая же высота. В принципе, нормально переносится. Но жить на 2000 м немного тяжелее, чем на 1900 м. Перед интервью тренировалась с жилетом, который весит 10 кг. У меня были силовые вставки на руках», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

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