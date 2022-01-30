Вероника Степанова пожаловалась на суровые условия трансферов на автобусе в Пекине

Российская лыжница Вероника Степанова пожаловалась на сложные условия поездок на Олимпийских играх в Пекине.

По словам спортсменки, во время трансфера на автобусе спортсменам не предоставили еду, а внутри было очень жарко.

Первые старты лыжников на Олимпиаде пройдут 5 и 6 февраля, спортсмены пробегут скиатлоны.

В ОИ-2022 примут участие Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.