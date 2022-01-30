Словенка, побившая мировой рекорд Кустовой: доказала, что умею летать, а не только прыгать

Словенская прыгунья с трамплина Ника Крижнар, побившая рекорд Александры Кустовой в 150 м на этапе Кубка мира в Виллингене (Германия), заявила, что умеет летать, а не только прыгать.
«Я очень рада этому прыжку. Он был великолепен и оказался действительно очень длинным. Что сказать, я вне себя от радости. Сначала не чувствовала порывов ветра, когда только отрывалась от стола разгона. Но затем ветер помог мне, так что я смогла улететь далеко. Это была действительно хорошая попытка перед поездкой на Олимпиаду, которую очень жду.
Ожидание единственной сегодняшней серии окупилось сполна. Я завоевала первое место с невероятным прыжком. Мировой рекорд, мой личный рекорд и национальный рекорд! Эта своеобразная точка на «i» доказывает, что я тоже умею летать, а не только прыгать», — сказала 21-летняя спортсменка в интервью Международной федерации лыжного спорта и лыжной ассоциации Словении.
Крижнар «улетела» на 151 м, что является новым рекордом Словении, а также новым мировым рекордом среди женщин, достигнутым на официальных соревнованиях.
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