«Женщины тут голые ходят». Ступак случайно сняла переодевавшуюся Непряеву

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала в своём «инстаграме» небольшое видео из номера, где она вместе с коллегой по национальной сборной страны Натальей Непряевой проживает во время Олимпиады в Пекине.

«Женщины тут голые ходят», — воскликнула Юлия, случайно запечатлев свою переодевающуюся соседку Непряеву во время мини-экскурсии по номеру.

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. В рамках соревнований, как и на предыдущих Олимпийских играх, разыгрывается 12 комплектов наград.

В состав сборной России, помимо Непряевой и Ступак, вошли Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.