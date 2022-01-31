Итальянка Бриньоне и австрийка Хюттер разделили победу в супергиганте на этапе КМ
Поделиться
На этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене (Германия) завершились соревнования среди женщин в супергиганте. Победу разделили итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне и австрийка Корнелия Хюттер. Они показали одинаковый результат. Третье место заняла Тамара Трипплер из Австрии.
Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 18-й.
Уже 4 февраля в Пекине (Китай) стартуют Олимпийские игры. Они будут проходить до 20 февраля. В программе Олимпиады значатся и соревнования по горнолыжному спорту.
Горные лыжи.Кубок мира. Гармиш-Партенкирхен, Германия. Женщины. Супергигант
1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.18,19
1. Федерика Бриньоне (Италия) + 0,0
3. Тамара Типплер (Австрия) + 0,82…
18. Юлия Плешкова (Россия) + 1,66
Комментарии
- 31 января 2022
-
01:00
- 30 января 2022
-
21:52
-
21:30
-
20:55
-
20:49
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:18
-
19:11
-
15:43
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
13:46
-
12:56
-
11:39
-
11:33
-
11:17
-
09:46
-
06:56
-
06:20
-
04:55
-
01:00
-
00:33
- 29 января 2022
-
23:48
-
23:13
-
21:27
-
21:16
-
20:18
-
19:58
-
19:40
Партнерский контент