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Итальянка Бриньоне и австрийка Хюттер разделили победу в супергиганте на этапе КМ

Итальянка Бриньоне и австрийка Хюттер разделили победу в супергиганте на этапе КМ
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На этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене (Германия) завершились соревнования среди женщин в супергиганте. Победу разделили итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне и австрийка Корнелия Хюттер. Они показали одинаковый результат. Третье место заняла Тамара Трипплер из Австрии.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 18-й.

Уже 4 февраля в Пекине (Китай) стартуют Олимпийские игры. Они будут проходить до 20 февраля. В программе Олимпиады значатся и соревнования по горнолыжному спорту.

Горные лыжи.Кубок мира. Гармиш-Партенкирхен, Германия. Женщины. Супергигант

1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.18,19
1. Федерика Бриньоне (Италия) + 0,0
3. Тамара Типплер (Австрия) + 0,82…
18. Юлия Плешкова (Россия) + 1,66

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