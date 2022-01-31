Мальцев: ржал, когда Ступак выложила Непряеву в трусах. Всё пытался момент поймать

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак в своём «инстаграме» опубликовала видео из олимпийской столовой. Спортсменка позавтракала вместе с партнёрами по сборной.

Лыжник Артём Мальцев в ходе беседы поделился впечатлениями от видео с Натальей Непряевой в нижнем белье.

«Юлькин «инстаграм» вообще разрывается. Я просто ржал: то Натаху в трусах выложит… Я всё пытался момент поймать, посмотреть. Так и не смог остановить», — сказал Мальцев.

«Там всё прилично», — возразила Ступак.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В состав олимпийской сборной России на Игры в Пекине вошли трёхкратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.