Мальцев: ржал, когда Ступак выложила Непряеву в трусах. Всё пытался момент поймать

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак в своём «инстаграме» опубликовала видео из олимпийской столовой. Спортсменка позавтракала вместе с партнёрами по сборной.
Лыжник Артём Мальцев в ходе беседы поделился впечатлениями от видео с Натальей Непряевой в нижнем белье.
«Юлькин «инстаграм» вообще разрывается. Я просто ржал: то Натаху в трусах выложит… Я всё пытался момент поймать, посмотреть. Так и не смог остановить», — сказал Мальцев.
«Там всё прилично», — возразила Ступак.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В состав олимпийской сборной России на Игры в Пекине вошли трёхкратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.
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