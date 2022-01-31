Вероника Степанова высказалась о коронавирусе в сборной Норвегии по лыжным гонкам
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Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала случаи заражения коронавирусом в сборной Норвегии в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине. Ранее коронавирусом заразился лыжник Симен Хегстад Крюгер, также были зафиксированы три случая заражения среди сопровождающих команду лиц.
«Мы никогда не паниковали, хотя случаи заражения в сборной Норвегии были уже тогда, когда они были на сборах в итальянской деревне одновременно с нами. Мы приняли все возможные меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Моя группа тренировалась не там, где олимпийская сборная Норвегии. Ближе всего из норвежцев за последние дни я пересекалась с Мартином Лёвстрёмом Нюэнгетом», — приводит слова Степановой норвежское издание Dagbladet.
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