Девятьяров: наконец-то лыжные гонки становятся такими популярными, какими должны быть

Бывший российский лыжник Михаил Деветьяров высказался о популярности лыжных гонок. Спортсмен признался, что его радует рост популярности этого вида спорта в нынешнем сезоне.
«Как жалко, что лыжные гонки многими считаются вторым по популярности видом спорта на Олимпиаде. Всё-таки это биатлон произошёл от лыжных гонок, а не наоборот. Я жду взлёта лыжного спорта. Наконец-то лыжные гонки становятся такими популярными, какими они должны быть и какими были раньше. Именно в этом году я это наблюдаю», — сказал Деветьяров в эфире телеканала «Звезда».
Ранее стало известно, что в сборной России по лыжным гонкам не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Спортсмены уже прилетели в Пекин, где пройдут Олимпийские игры. Они уже начали предолимпийские тренировки на трассе.
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