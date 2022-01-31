Михаил Девятьяров оценил шансы Александра Большунова на трассе ОИ-2022 в Пекине

Бывший российский лыжник Михаил Девятьяров рассказал, о том, подойдут ли лидеру мужской национальной команды Александру Большунову условия на трассе Олимпиады-2022 в Пекине, где наблюдается сильный мороз и дует резкий ветер.
«В Пекине очень холодно, трасса будет жёсткая. Это очень хорошо для Большунова, который может отлично пробежать разделку за счёт этого. В Европе обычно мягкая трасса, ещё и специально ему насыплют соли, трассу делают более рыхлой. Вот он там проваливался. Когда трасса станет жёсткая, думаю, Большунов сможет победить.
В Зеефельде было плюс 20, и ребята бежали по колено в снегу. Естественно, там Саша не мог показать свой максимальный результат. Лучше мороз нашим лыжникам. Что касается Клебо, то, думаю, на разделке это не вариант», — сказал Девятьяров в эфире телеканала «Звезда».
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