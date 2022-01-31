Российским лыжникам купили билеты в Пекин эконом-класса. Степанова доплатила за «бизнес»

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, на что потратила призовые за победу в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Степанова тогда на финише обошла норвежскую и шведскую лыжниц.

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.

«При перелёте из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever! Я довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, а своей семьи у меня пока нет. Зато, в отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь девять часов (думаю, не атлету тоже — не знаю, не пробовала), а в «бизнесе» можно выспаться, что и было сделано. Пусть эта мысль будет стимулом для молодых спортсменок. Думаю, боссы авиакомпаний меня здесь поддержат, ха!» — написала Степанова в своём «инстаграме».

У неё также спросили: «То есть получается, что ФЛГР заказывает места на рейсе для всей сборной в эконом-класс, но если хочешь бизнесом, то доплачивай сам и лети без проблем. Это так? Не совсем понятно».

Она ответила: «Именно так».