Легендарный белорусский лыжник прокомментировал то, что власти не пустили его дочь на ОИ

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович прокомментировал то, что его дочь Дарья не смогла принять участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, Долидович и ещё одна лыжница Светлана Андриюк заявили, что власти страны обвинили их в поддержке оппозиции и запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду.

«Да, первый был ответ неформальный. Потом они подумали немножко головой и сказали, что это было сделано по спортивному принципу. Спортивный принцип полностью нарушен, потому что она была призёркой и чемпионкой страны на последних соревнованиях. Не было никаких обсуждений, Дарью никуда не вызывали, ничего не спрашивали. Никаких объяснений по поводу инцидента. У нас сейчас в стране возможно всё.

Они это делают, чтобы показать, что что-то могут, показать, кто в доме хозяин. Мы можем, а ты… У нас могут посадить на 15-30 суток легко, у нас 15-30 дают за ношение красно-белой одежды. Очень много случаев, это нормально. К этому у нас в Беларуси сейчас привыкли», — сказал Долидович в эфире SVT.