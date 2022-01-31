OA Sport: в мужском скиатлоне будет война России с Норвегией, а у женщин есть фаворитище

Итальянское издание OA Sport опубликовало свой прогноз на первые лыжные гонки зимней Олимпиады в Пекине. Состязания на Играх начнутся со скиатлона у женщин и мужчин 6 февраля.

«У женщин есть не фаворитка, а фаворитище, а именно — Терезе Йохауг. Норвежка выиграла два последних золота чемпионата мира и не проигрывала в этом формате с марта 2016 года! Кто может попытаться насолить феноменальной представительнице скандинавской страны? Без сомнения, шведские «двоюродные сёстры» Фрида Карлссон и Эбба Андерссон выйдут на старт как самые авторитетные соперники. Не стоит недооценивать «старую лису» вроде Хейди Венг, которая часто очень конкурентоспособна в скиатлоне. За пределами скандинавской зоны особое внимание стоит обратить на американку Джессику Диггинс и россиянку Наталью Непряеву.

Что касается мужской части соревнований, здесь разразится настоящая война между Россией и Норвегией, с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым с одной стороны против четырёх скандинавов (кто бы они ни были) — с другой. Это может стать новой главой соперничества между двумя феноменальными спортсменами 1996 года рождения, а именно — Йоханнесом Хёсфлотом Клебо и, собственно, Большуновым. В целом впечатление такое, что норвежцы могут попытаться победить, используя несколько разных тактик. Наоборот, россияне выберут лидера и постараются отрезать его от соперников», — гласит прогноз OA Sport.